Краснодарский краевой суд признал, что Fasten не обязана проверять наличие разрешений у таксистов

Краснодарский краевой суд отменил решение нижестоящей инстанции о признании незаконной деятельности Fasten (проект группы компаний «Везет») по оказанию информационных услуг с лицами, не имеющими разрешений на перевозку пассажиров и багажа легковым такси. Напомним, с соответствующим иском к ООО «Фастен Рус» (собственник Fasten) обратился прокурор Центрального округа кубанской столицы. Якобы это создавало опасность причинения вреда пассажирам.

В апреле этого года Первомайский районный суд Краснодара иск прокурора удовлетворил. Краснодарский краевой суд отменил данное решение. Тем самым признав, что сервис не принимает непосредственное участие в организации пассажирских перевозок.

Ранее Краснодарский краевой суд оставлял без изменения подобные решения Горячеключевского городского суда и Ленинского районного суда Краснодара. Прокуратура края и Роспотребнадзора ранее требовали запретить собственникам сервисов Red taxi и такси «Везет» деятельности по передаче заказов таксистам-нелегалам, не имеющим разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа.

Дмитрий Михеенко