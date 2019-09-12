Обвиняемые в гибели рабочих на заводе в Березниках предстанут перед судом

Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении четырех сотрудников березниковского «Азота», обвиняемых в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, обвинение предъявлено двум начальникам смены, технологу и механику. Как установили следователи СКР, сотрудники предприятия, нарушив правила безопасности, разрешили сварочные работы на емкости с раствором опасного химического вещества. 6 мая 2017 года в ходе сварки произошел взрыв газа, в результате которого погибли трое рабочих.

Процесс по уголовному делу будет проходить в Березниковском городском суде.