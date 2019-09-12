12 сентября, четверг
Войти в профиль
Стиль

Коротко

Новости

все новости

Подробно

24

Майкл Корс против хейтеров

На Нью-Йоркской неделе моды прошел показ одного из самых популярных американских брендов

от


В Нью-Йорке прошел показ MICHAEL KORS COLLECTION, начавшийся выступлением музыкального хора молодых людей Нью-Йорка. Похоже, Майкл Корс не только уверенно продает американскую мечту по всему миру, но и сам в нее верит.


«Я родился в Нью-Йорке и хотел, чтобы это шоу подчеркивало силу и оптимизм нашего города. При работе над этой коллекцией я исследовал баланс между прагматизмом и очарованием, силой и романтикой, которые лежат в основе американской моды. Это торжество разнообразия американского стиля и красоты», — прокомментировал шоу дизайнер Майкл Корс.

На показе выступал молодежный хор Нью-Йорка под руководством Франсиско Дж. Нуньеса. К слову, его составляют дети всех культурных и экономических слоев, а руководители стремятся реализовать потенциал каждого ребенка. Это созвучно и с миссией бренда MICHAEL KORS. На протяжении шести лет компания ведет благотворительный проект Watch Hunger Stop, в рамках которого в партнерстве со Всемирной продовольственной программой борется с детским голодом по всему миру. Средства от продажи выпускаемых футболок, часов и других предметов, идут на поддержку программы школьного питания.

Майкл Корс в очередной раз пропел свой гимн Америке — отсюда звезды на свитерах и лампасах, кители и матроски, прославляющие мощь Военно-морского флота, гордость США во Второй мировой войне, и вышитые золотой нитью якори на купальниках, и головные уборы матросов. Работа с силуэтами и деталями, вышедшими из военной униформы, отсылала скорее к 40-м годам, то есть к времени сплоченности и единства. Очевидно, гсоподин Корс, как и большинство осознанных людей на этой планете, ностальгирует по тем временам, когда ради общего дела люди объединялись и верили в мечту. Вот почему он зачеркнул надпись на пуловере «Hate». От токсичных хейтеров и, правда, устали все.

Елена Кравцун


Комментарии

Печать

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

Приложения

Стиль Арт#35

от 05.09.2019

Стиль Kids#31

от 27.08.2019

Стиль Beauty#30

от 24.07.2019

Стиль Travel#29

от 27.06.2019

Стиль АРТ#27

от 11.06.2019

Профиль пользователя