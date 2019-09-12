Майкл Корс против хейтеров



В Нью-Йорке прошел показ MICHAEL KORS COLLECTION, начавшийся выступлением музыкального хора молодых людей Нью-Йорка. Похоже, Майкл Корс не только уверенно продает американскую мечту по всему миру, но и сам в нее верит.

«Я родился в Нью-Йорке и хотел, чтобы это шоу подчеркивало силу и оптимизм нашего города. При работе над этой коллекцией я исследовал баланс между прагматизмом и очарованием, силой и романтикой, которые лежат в основе американской моды. Это торжество разнообразия американского стиля и красоты», — прокомментировал шоу дизайнер Майкл Корс.

На показе выступал молодежный хор Нью-Йорка под руководством Франсиско Дж. Нуньеса. К слову, его составляют дети всех культурных и экономических слоев, а руководители стремятся реализовать потенциал каждого ребенка. Это созвучно и с миссией бренда MICHAEL KORS. На протяжении шести лет компания ведет благотворительный проект Watch Hunger Stop, в рамках которого в партнерстве со Всемирной продовольственной программой борется с детским голодом по всему миру. Средства от продажи выпускаемых футболок, часов и других предметов, идут на поддержку программы школьного питания.

Майкл Корс в очередной раз пропел свой гимн Америке — отсюда звезды на свитерах и лампасах, кители и матроски, прославляющие мощь Военно-морского флота, гордость США во Второй мировой войне, и вышитые золотой нитью якори на купальниках, и головные уборы матросов. Работа с силуэтами и деталями, вышедшими из военной униформы, отсылала скорее к 40-м годам, то есть к времени сплоченности и единства. Очевидно, гсоподин Корс, как и большинство осознанных людей на этой планете, ностальгирует по тем временам, когда ради общего дела люди объединялись и верили в мечту. Вот почему он зачеркнул надпись на пуловере «Hate». От токсичных хейтеров и, правда, устали все.

Елена Кравцун