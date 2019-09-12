«Новый взгляд на bespoke»

Обозреватель “Коммерсантъ FM” Анна Минакова рассказывает о современных тенденциях в ювелирном бизнесе.

Что объединяет инвестора Марка Андерссена, Роберта Дауни-младшего и Уилла Смита? Правильный ответ — ювелирный бизнес. И это не какой-нибудь проект вроде «украшений от селебрити». Хотя ничего плохого в этом и нет, помнится, итальянская марка Damiani успешно реализовала этот формат — украшение создавались совместно с Брэдом Питтом, а лос-анджелесский ювелир Роберт Прокоп предложил поучаствовать в ювелирном проекте Анджелине Джоли.

Style of Jolie — так назвали коллекцию — это небезынтересные украшения с изумрудами. Роберт Прокоп специализируется на изумрудах. Кроме того, это еще и благотворительный проект: 100 % прибыли от продажи украшений должны пойти на образование детей из конфликтных зон. Проекты, где селебрити выступали в роли дизайнеров, можно перечислять довольно долго. Но Дауни-младший и Смит решили выбрать другую роль: они стали соинвесторами ювелирного проекта. Pietra Studio — это онлайн-платформа, соединяющая дизайнеров с конечными клиентами.

Как объясняет идею генеральный директор новой компании Ронак Триведи, онлайн-покупка ювелирных изделий сейчас слишком обезличена, а когда ты покупаешь украшения, а особенно драгоценности со смыслом, ты хочешь получить более персонализированный сервис. Узнать больше об украшении, услышать историю его создания, лучше понять дизайн, даже поучаствовать в разработке. Новая платформа соединяет клиентов более чем с сотней дизайнеров со всего мира. Причем среди дизайнеров есть и те, чьи имена известны любителям украшений, и те, о которых даже Google знает немного.

Разброс цен на украшения тоже приличный — от $250 до $30 тыс. Покупатели могут использовать сайт по-разному. Первый вариант – просто выбрать из представленных вариантов дизайна. Второй — куда интереснее. Консьерж, узнав вкусы и предпочтения, соединит клиента непосредственно с теми дизайнерами, которые ему больше всего подходят. А дальше выбранный дизайнер разработает украшение специально под клиента. Такой вот новый взгляд на bespoke.