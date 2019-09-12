«Доля покупателей, приобретающих не первое свое жилье, увеличилась на 8%»

Обозреватель “Коммерсантъ FM” Светлана Бардина рассказывает, как продаются квартиры в новостройках.

Среди покупателей квартир в новостройках доля клиентов, которые приобретают уже не первое свое жилье, увеличилась на 8%. То есть у них уже есть собственная жилая площадь. Если раньше таких клиентов на рынке было 58%, то теперь 66%. И, что интересно, данные показатели довольно сильно перекликаются с другими, точнее, с показателем увеличения количества инвестиционных сделок. В этом году, по мнению аналитиков компании «БЕСТ-Новострой», доля тех, кто приобрел квартиру с целью вложить или сохранить свободные собственные средства, выросла на 5% и достигла отметки в 13%.

Некоторые изменения зафиксированы и в структуре источников, на которые ориентируются потенциальные клиенты при выборе квартиры. Как правило, это рекламные каналы и так называемое сарафанное радио. К примеру, отмечено сокращение доли тех, кто прислушивается к рекомендациям знакомых и друзей — таких было 20%, а стало 16%.

Но в тоже время, на те же 4% увеличилась доля тех, кто предпочитает самостоятельно искать предложение в интернете — с 54 до 58%. При этом наибольшее число запросов приходится, как правило, на сайт проекта и поисковые системы — 45 и 34% соответственно. Хотя и наружная реклама по-прежнему сохраняет важное место в перечне источников: на нее обращают внимание 16% клиентов, это на 2% меньше, чем в прошлом году.

Заметно изменилось отношение покупателей квартир в новых проектах к паркингу. В массовом сегменте мнения о необходимости персонального машино-места разделились примерно поровну. Но в целом за счет голосующих «за» в сегменте бизнес-класса общая доля считающих, что можно обойтись и без паркинга, снизилась, хотя и всего на 4%. И причина, скорее всего, в стоимости парковочных мест, она достаточно высока даже в проектах эконом-класса.