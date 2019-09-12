«Уровень достопримечательностей приводит в состояние культурного шока»

Обозреватель “Коммерсантъ FM” Петр Воронков рассказывает об атмосферных местах страны.

Небольшое путешествие по Швейцарии сегодня. Даже не стоит, наверное, упоминать, что страна уже вошла в топ самых посещаемых туристами в нынешнем году. Это само собой. Если даже говорить об одной только столице Берне, то уровень достопримечательностей и коллекций музеев приводит рядового туриста в состояние культурного шока.

Среди россиян особой популярностью пользуется регион Женевского озера: Лозанна, Монтре, Веве — места, о которых вспоминаешь потом и думаешь, а есть ли они на самом деле, или все это тебе приснилось. Фредди Меркьюри однажды сказал: «Если вы хотите мира в душе, приезжайте в Монтре». Действительно, как-то красиво и трогательно здесь все сочетается: аура Чайковского, Набокова, того же Меркьюри, панорам Женевского озера, гор со снежными пиками и тропической растительности, — таковы особенности местного климата.

Здесь, кстати, нельзя не упомянуть Лугано. Это субтропическая зона страны — италоговорящий кантон, где почти всегда солнечно и тепло. В парке Чивико на самом берегу озера растут и пальмы, и розы, и азалии, и магнолии. Здесь царит типично свой, я бы сказал, средиземноморский аромат бытия: яхты, разогретая солнцем набережная и бесконечные гастрономические фестивали, неделя открытых виноделен, день поленты, праздники сыров. Центр Лугано представляет собой пешеходную зону с уникальными старинными зданиями ХV-XVI веков.

Конечно, одна из главных зон туристического комфорта — это транспортная система станы. Она позволяет перемещаться из кантона в кантон легко и быстро. Не успеваю рассказать, как золото в Альпах в шоколад превращается, но это, простите, отдельная история…