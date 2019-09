Обозреватель “Коммерсантъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о ценах на произведения женщин- и мужчин-художников.

Одна из излюбленных и в то же время полузапрещенных тем современности формулируется специалистами сайта Artprice так: «Гендерный (дис)баланс в арт-мире: ключевые фигуры». В стремительно развивающемся сегменте контемпорари-рынка относительная стоимость произведений женщин-художников против художников-мужчин столь же стремительно растет. Несколько художник недавно обновили личные аукционные рекорды, в том числе Ли Краснер (The Eye Is the First Circle, $11,6 млн, на Sotheby`s 16 мая) и Луиз Буржуа (Spider, $32 млн на Christie 's 15 мая). 27 июня Phillips продал в Лондоне работу Линетт Йадом-Боаки более чем за $1 млн — на 430 тыс. выше верхнего эстимейта. Буквально через 20 мин Марлен Дюма оказалась в центре внимания с полотном Losing (Her Measurement), которое получило $1,5 млн.

И все же эксперты отмечают, что, хотя цены на «женское» творчество растут и приближаются к «мужскому», гендерный разрыв еще очень велик. Общий объем продаж лидера в мужской части рейтинга Жана-Мишеля Баскиа за год с июля 2018 по июнь 2019 в пять с половиной раз превышает показатели самой продаваемой женщины-художницы Дженни Сэвилл. Баскиа — $157,2 млн. Сэвилл — 28,8 млн. Джефф Кунс — $111,8 млн. Сэсили Браун — 28,5 млн. Kaws — 93,6. Julie Mehretu — $9 млн. Кристофер Вул — 77 млн. Дана Шульц — 8 млн, Джордж Кондо — $45,7, Марлен Дюма — 7,8 млн.

Это была пятерка лучших по общему годовому объему аукционных продаж среди мужчин и женщин в сравнении. И напоследок: недавние исследования Public Library of Science показали, что в собраниях 18 ведущих американских музеев 87% выставленных работ созданы мужчинами, из них, кстати, 85% белыми мужчинами. А в каталоге ближайшего аукциона Christie 's по современному искусству в Шанхае, который пройдет 21 сентября, среди 30 представленных авторов только две женщины.