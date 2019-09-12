Велодорожки проложат в генплан

В генеральный план Екатеринбурга до 2035 года могут внести изменения, предусматривающие развитие сети велодорожек в городе. Предварительные договоренности об этом были достигнуты на закрытой встрече представителей администрации города с членами общественной организации «Вело-Город». Проект предусматривает соединение всех частей города велодорожками и введение стандартов для их строительства.

О планах по внесению изменений в генеральный план Екатеринбурга до 2035 года сообщил основатель и руководитель организации «Вело-Город» Константин Мочалов по итогам встречи с городской администрацией. «В соответствии с этим планом все части города будут соединены велодорожками. Где-то они пройдут по самим улицам, где ширина тротуаров позволяет, где-то отдельно — за счет газонов или проезжей части. Кроме того, там будут заложены стандарты велодорожек, чтобы избежать казусов с ними, которые мы иногда наблюдаем в нашем городе»,— пояснил он.

Представители «Вело-города» также попросили учитывать возможность создания велодорожек, парковок и BMX-площадок при модернизации парковых территорий: обновленного ЦПКиО имени Маяковского и парка имени Кузнецова на Машиностроителей. Предлагалось также соединить велосипедным маршрутом озера Шарташ и Балтым.

По словам господина Мочалова, проект был разработан еще в 2017 году, он прошел все согласования, но по каким-то причинам до сих пор не внесен в генеральный план. «Политическая воля для его реализации есть, поэтому никаких проблем у нас не должно возникнуть»,— отметил он. Константин Мочалов полагает, что проект будет включен в генеральный план «в рабочем порядке» в течение ближайших месяцев. В горадминистрации от комментариев по теме встречи воздержались, уточнив, что она была закрытой.

По данным организации «Вело-Город», в среднем около 4,5% жителей Екатеринбурга владеют велосипедами, из них порядка 20% используют их ежедневно. Общая численность владельцев велосипедов демонстрирует прирост порядка 5% в год, а доля людей, кто использует велосипед как повседневный вид транспорта, постоянно прирастает на 5–15%. Кроме того, в августе в городе запустили первый проект велошеринга — LuckyBike.

Анна Лапина