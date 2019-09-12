В ТОСЭР «Тольятти» появились десять новых резидентов

На текущей неделе состоялись два заседание комиссии по рассмотрению заявок претендентов на получение статуса резидентов территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Тольятти». Об этом сообщается на официальном сайте ТОСЭР «Тольятти».

Всего было рассмотрено и утверждено десять заявок. Новые инвесторы в общей сложности планируют вложить более 1,8 млрд руб. и создать более 580 рабочих мест.

Самый масштабный проект собирается реализовать ООО «Фабрика бисквитов», планирующее организовать произодство мучных изделий. На предприятии будет создано 261 новое рабочее место. Общий объем инвестиций составить 1,3 млрд руб.

В реестре участников ТОСЭР «Тольятти» зарегистрированы 63 организации, что является рекордным показателем среди всех ТОСЭР в России.

Андрей Сазонов