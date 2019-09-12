На дорогах Татарстана запускают пункты автоматического весового контроля транспорта

В сентябре на трассах Татарстана планируется открытие четырех пунктов автоматического весового и габаритного контроля транспорта. Такая система способна самостоятельно определись вес большегрузов и их нагрузку на дорожное полотно. Предполагается, что с ее помощью будут снижены износ и аварийность дорог Татарстана, передает ИА «Татар-информ».

Накануне пункт автоматического весового и габаритного контроля появился на посту «Тула-2» на выезде из Набережных Челнов в сторону Нижнекамска. В ближайшее время планируется открытие еще трех. Они появятся на участках дорог Челны — Заинск — Альметьевск (на 9-м и 88-м километрах), Нижнекамск — Чистополь, Кузайкино — Нурлат. До конца 2019 года такими пунктами будут оборудованы трассы Казань — Малмыж, Алексеевское — Высокий Колок, Чистополь — Аксубаево — Нурлат, Набережные Челны — Сарманово. Всего запланировано создание 13 автоматических пунктов весового контроля большегрузов.

Ранее сообщалось, что новая система автоматического весового контроля в Татарстане грозит транспортным компаниям штрафами до 0,5 млн руб. за перегрузы. По мнению перевозчиков, главная цель новой системы — взыскание штрафов.

"Ъ-Казань"