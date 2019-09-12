Прокуратура Пермского края купит квартиру за 4 млн рублей

Прокуратура Пермского края объявила электронный аукцион на приобретение двухкомнатной квартиры. Как указано в техническом задании, жилой дом должен быть не ранее 2018 года постройки, общая площадь квартиры — не менее 56 кв. м.

В пределах пешей доступности должны находиться магазины, аптека, детский сад, школа, поликлиника, остановки общественного транспорта. Расстояние до прокуратуры края не должно превышать 3 км.

Максимальная цена контракта указана в размере 4 млн руб. Аукцион состоится 24 сентября.

Ранее Арбитражный суд также пытался прибрести двухкомнатную квартиру для своего сотрудника, оценив ее в 3,4 млн руб. Аукцион не заинтересовал подрядчиков — не было подано ни одной заявки.