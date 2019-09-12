В Новосибирске на средства Сбербанка построен и запущен первый за Уралом «умный» фонтан

В Центральном парке культуры и отдыха Новосибирска состоялся торжественный запуск фонтана, который представляет собой целый мультимедийный комплекс. При этом он еще и светомузыкальный и пешеходный.



Это восьмой фонтан, построенный на благотворительные средства Сбербанка. Ранее подобные объекты были запущены в Саратове, Петергофе, Ярославле, Калининграде, Владимире, Воронеже и Рязани.

«Мы с радостью дарим жителям Новосибирска уникальный фонтан, в который заложены самые современные технологии и решения,— сказал на церемонии открытия «умного» фонтана президент, председатель правления ПАО «Сбербанк» Герман Греф.— Уверен, что мультиформатная образовательная площадка станет новым центром притяжения горожан и туристов. Меняться и менять окружающий мир к лучшему — одна из главных целей Сбербанка. Поэтому мы всегда с большим удовольствуем поддерживаем и инициируем проекты, направленные на развитие городского пространства».

В свою очередь, глава региона Андрей Травников поблагодарил руководство Сбербанка за замечательный подарок, который можно будет задействовать в обучающих программах для юных и взрослых посетителей парка, в организации культурных и развлекательных шоу.

Губернатор напомнил, что договоренность о строительстве высокотехнологичного фонтана в Новосибирске была достигнута осенью прошлого года. Строительство фонтана и благоустройство прилегающей территории велось в рамках развития сотрудничества между Сбербанком и правительством Новосибирской области на 2018–2019 годы.

В пресс-центре Сибирского банка Сбербанка отметили, что за Уралом только Новосибирск обладает таким инновационным объектом. И это не просто современный фонтан, а сложное гидротехническое сооружение.

В основе новой достопримечательности города — концепция «умного» фонтана, он создан с применением инновационных технологий «Умного города». Объект оснащен видео-лазерной установкой для проецирования изображения на водный экран.

Начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова подтвердила, что фонтан станет не только развлекательной площадкой, но и «транслятором» звуковых и визуальных просветительских программ для взрослых и детей.

В рамках большого праздника, посвященного открытию фонтана, перед горожанами выступила группа «Иванушки International».