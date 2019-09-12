Нефтегазовые компании закупили продукцию тюменских машиностроителей на 90 млрд рублей

В 2018 году нефтегазовые компании закупили продукции тюменских машиностроителей на 90 млрд руб., сообщил губернатор Александр Моор на пресс-конференции, посвященной десятому Тюменскому нефтегазовому форуму. По его словам, в первом полугодии 2019 года этот показатель составил 57 млрд руб.

«Для нас всегда был принципиально важным эффект, который получала от нефтегазовых форумов наша промышленность. Важнейший итог – адаптация наших машиностроителей к нуждам заказчиков, а также ключевые проекты, реализованные по итогам заключенных соглашений»,— сообщил губернатор. По его словам, в 2017 году на форуме было подписано соглашение с компанией «Энерготехсервис» о строительстве завода в индустриальном парке «Боровский». В производство оборудования для нефтегазовых компаний уже инвестировано 1,5 млрд руб. На днях завод будет открыт, рассказал он.

В 2018 году на форуме правительство подписало соглашение с «Газпромнефтью» о создании в Тюмени Центра исследования пластовых систем. Земельный участок под строительство уже приобретен, сейчас ведется проектирование. По словам губернатора, это будет не просто крупный научный центр, а здание, «которое станет архитектурным украшением города».

О создании центра «Газпромнефти» стало известно в январе 2019 года. В нем будут проводится исследования технологий разработки месторождений. Запустить центр планируется к концу 2022 года.