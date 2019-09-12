Уфимская «АКБ» выиграла у пермской «Феникс-менеджмент» тендер на сдачу в аренду машин скорой помощи

Республиканская станция скорой медицинской помощи и центр медицины катастроф Башкирии по результатам двух аукционов заключит контракты стоимостью 63 млн руб. на аренду машин скорой помощи с водителями с уфимским ООО «АКБ». Компания на 67% принадлежит Полине Боруксон, на 33% —генеральному директору группы «Башавтоком» Евгению Астафурову.

Первый контракт, стоимостью 31,85 млн руб., предусматривает передачу в аренду пяти машин скорой помощи до декабря 2021 года, включая услуги водителя. АКБ снизил начальную стоимость этого контракта на 0,5% (она составляла 32 млн руб.).

В рамках второго контракта компания должна предоставить службе 12 машин с водителем на срок до конца ноября 2020 года. Стоимость этого контракта на торгах упала с 38,5 до 31,54 млн руб., или на 18%.

В первом аукционе у АКБ не было конкурентов. Во втором участвовал первый игрок на этом рынке в Уфе — пермское ООО «Феникс-логистика» предпринимателя Евгения Фридмана, предложившее цену контракта выше.

По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2018 году «АКБ» заключила со станцией скорой медпомощи Башкирии 62 контракта общей стоимостью 69,4 млн руб., в 2019 году — три контракта общей стоимостью 96,3 млн руб.

Влада Шипилова