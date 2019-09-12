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Фото: belregion.ru

Наталия Полуянова избрана спикером белгородской облдумы

Депутаты Белгородской областной думы в ходе 36 заседания единогласно поддержали кандидатуру руководителя местного реготделения «Единой России» Наталии Полуяновой на пост председателя облдумы, сообщили в региональном закособрании. На место спикера рассматривалась всего одна кандидатура.

Напомним, о намерени Наталии Полуяновой вернуться в облдуму с поста вице-губернатора Белгородской области по образованию и физкультуре стало известно в 2018 году. Депутаты Белгородской облдумы открытым голосованием единогласно избрали Наталию Полуянову первым вице-спикером регионального законодательного органа. Госпожа Полуянова вошла в четверку единороссов, получивших все места на довыборах в облдуму 9 сентября прошлого года. В региональный парламент, напомним, также попали Валентина Горбач, Елена Романенко и Александр Шумейко.

О том, зачем Наталия Полуянова захотела вернуться в облдуму, читайте в публикации “Ъ-Черноземье” «Депутатам могут довыбрать спикера».

Ирина Лобанова


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