Герман Греф: побеждает комплексное образование

«Новосибирск — город с огромным потенциалом цифровизации»,— сказал президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф, начиная 11 сентября 2019 года свою лекцию «Постоянное развитие в меняющемся мире» для студентов Новосибирского государственного университета. Он поделился со слушателями своим видением современных глобальных тенденций развития и тех требований, которые они предъявляют к каждому человеку.



Выступление главы Сбербанка собрало не только студенческую аудиторию, но и представителей самого банка, в том числе его технологических подразделений. Герман Греф обрисовал состояние современного мира с его нарастающими темпами изменений, отдельно остановившись на трансформации Сбербанка, сумевшего ответить на современные вызовы.

По словам президента Сбербанка, изменение и ускорение мировых трендов развития пришлось на середину второго десятилетия XXI века — именно в этот период произошла синергия трех процессов в области цифровизации. Технологии BigData обеспечили сбор и хранение больших массивов структурированных и неструктурированных данных, возросшие скорости работы компьютерных систем дали возможность обрабатывать и анализировать эти данные, что способствовало развитию и практическому применению алгоритмов искусственного интеллекта. Герман Греф, образно характеризуя эти процессы, назвал извлечение информации из наборов данных «новой нефтью», а искусственный интеллект — «вишенкой на торте данных».

Тем не менее, по информации главы Сбербанка, сегодня Россия еще далека от вхождения в пул стран — лидеров цифровой экономики, где первенство удерживают США и Китай (35% и 13% цифрового ВВП мира соответственно). Однако Герман Греф отметил высокую степень и растущие темпы проникновения цифровых технологий на российский рынок, в частности, развитие систем бесконтактных и мобильных платежей. Говоря о доле цифровых технологий на рынке в целом, президент Сбербанка признал, что пока у традиционных компаний выручка и прибыль выше. «Но рынок уже верит в то, что цифровые компании будут расти значительно быстрее»,— дополнил Герман Греф картину современного состояния экономики трендами ее развития.

Он обратил особое внимание на изменяющуюся роль человека в стремительно развивающемся мире, особо остановившись на необходимости адаптации процесса образования к новым потребностям рынков. «Сегодня скорость устаревания знаний — просто фантастическая», — признал Герман Греф. По его словам, лидерство в современном мире дает только комплексное образование, а университет — именно то место, где можно его получить. «Используйте эту возможность по максимуму, приобретая не только обязательные знания в рамках своей специализации, но и факультативные — по другим направлениям», — призвал глава Сбербанка студентов. В качестве примера необходимости комплексного образования он привел технологию развития искусственного интеллекта, где равно востребованы и философские, и технические знания.

В рамках глобальных тенденций происходит и трансформация Сбербанка из традиционного финансового учреждения в современную цифровую технологическую компанию с экосистемной структурой. Такую концепцию развития ПАО Сбербанк принял два года назад, основываясь на приоритете клиентоориентированного подхода. «Мы прошли весть путь клиента в банке, и поняли: сегодня ему нужны не покупки отдельных услуг и удовлетворение разовых потребностей, а доверительная среда для комплексного решения своих задач»,— так Герман Греф изложил основы современной стратегии Сбербанка. И добавил: «По сути, вся наша экосистема строится вокруг и для клиента».