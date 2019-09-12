На улице Мира в Краснодаре запретят остановку и стоянку автомобилей

В столице Кубани на участке улицы Мира от Кубанской набережной до улицы Кирова с 1 декабря текущего года запретят остановку и стоянку транспортных средств. Как сообщили в мэрии Краснодара, это связано с безопасностью движения на данном участке дороги.

Кроме того, как сообщают в городской администрации, сегодня, 12 сентября, с 6:00 до 17:00 автомобилисты не смогут проехать по участку улицы Орджоникидзе от Красноармейской до Красной. Завтра, 13 сентября, с 6:00 будет ограничено движение транспорта по улице Красной от Мира до Ленина. Это связано с проведением праздничных мероприятий, посвященных Дню образования Краснодарского края.

Также с 12 сентября по 25 октября временно ограничат движение на участке улицы Буденного от дома №182 до перекрестка с улицей Янковского. Это связано со строительством теплотрассы.

Василий Хитрых