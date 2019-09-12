Рустам Минниханов встретится с кандидатами на посты в правительстве Татарстана

Президент Татарстана Рустам Минниханов запланировал на следующей неделе ряд встреч, в том числе с министрами, которые переходят на работу в Госсовет Татарстана, а также с кандидатами на их места в Кабмине. Об этом сообщила представитель аппарата господина Минниханова Лилия Галимова.

Она не стала раскрывать имена возможных будущих министров. «Список очень обширный, интересный. Пока президент не проведет переговоры и не примет окончательное решение, мы имена кандидатов не называем»,— подчеркнула госпожа Галимова.

Напомним, по итогам выборов в Госсовет 8 сентября из правительства уходят вице-премьер Татарстана — министр сельского хозяйства Марат Ахметов, министр земельных и имущественных отношений Азат Хамаев и руководитель агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айрат Зарипов. Они были избраны депутатами по списку «Единой России».

Кирилл Антонов, “Ъ-Казань”