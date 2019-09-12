Депутаты Заксобрания Ростовской области предложат варианты изменений в систему госзакупок

Депутаты Законодательного собрания Ростовской области готовят обращения в региональные и федеральные органы власти с предложением вариантов для повышения эффективности системы госзакупок в сфере проектных и строительных работ. Об этом сообщает Donnews со ссылкой на зампредседателя регионального парламента, главу комитета по строительству, ЖКХ, транспорту и связи Александра Скрябина.

Депутаты собираются обратиться в министерство экономического развития Ростовской области с предложением создать типовые государственные контракты на выполнение проектных и строительных работ. Это позволит соблюсти баланс интересов заказчика и подрядчиков, сократить количество разбирательств со стороны ФАС и в целом повысить прозрачность системы госзакупок.

Кроме того, депутаты обратятся в Министерство строительства России с предложением применять при разыгрывании господрядов на проектирование или строительство ресурсный метод ценообразования вместо базисно-индексного.

«Когда закон принимался, предполагалось, что позволит сэкономить бюджет и вовлечь больше участников в работу по госконтрактам. А в итоге пришли подрядчики, которые не совсем качественно или не в срок выполняют работы», - передает издание слова господина Скрябина.

С момента вступления в силу ФЗ №44 «О госзакупках» в него было внесено более 60 правок, в подзаконные нормативные акты менялись более 200 раз.

Дарья Голякова