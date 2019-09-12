Новосибирский электродный завод модернизируют за 1,5 млрд рублей

Общий объем инвестиций в модернизацию «ЭПМ-Новосибирский электродный завод» (ЭПМ-НовЭЗ) составит 1,5 млрд руб. до 2020 года. Об этом сообщил журналистам генеральный директор группы ЭПМ Виктор Нечуятов.

Сегодня на предприятии введен в эксплуатацию смесительный комплекс Eirich стоимостью 320 млн руб. Он будет использоваться для подготовки массы для прессования премиальных марок графитированных электродов, уточнили в компании. Всего на ЭПМ-НовЭЗ до конца 2019 года планируется установить два смесительных комплекса Eirich. По словам управляющего директора «ЭПМ-НовЭЗ» Алексея Спекторука, новое оборудование позволит почти вдвое сократить время смешивания и подготовки массы для прессования и увеличить общую производительность участка пресса до 10 т в час.

В группу ЭПМ входят электродные заводы (Новосибирский, Челябинский и Новочеркасский), а также ООО «Донкарб графит». В 2018 году выручка «ЭПМ-НовЭЗ» составила 15,8 млрд руб. (в 2017 году — 9,7 млрд руб.), чистая прибыль — 4,6 млрд руб. (в предыдущем году — 1,5 млрд руб.).

Оксана Павлова