Уфимский БФ «Дети и мир» сдавал муниципальные площади под сауну

Две инстанции арбитражного суда поддержали иск мэрии Уфы к благотворительному фонду поддержки малообеспеченного населения «Дети и мир» об обязании освободить муниципальные помещения на улице Российской, 43, корпус 13. Решение апелляции в полном виде опубликовано 9 сентября.

Фонд в 2015 году арендовал у мэрии около 500 кв. м площадей на двух этажах здания. Договор аренду, предусматривавший ежегодную пролонгацию на неопределенный срок, предполагал, что помещения будут использоваться для организации детского и подросткового досуга. Фактически благотворительный фонд использовал помещения под сауну, следует из материалов дела. В конце 2018 года мэрия в продлении договора отказала, а в феврале текущего года провела комиссионное обследование, зафиксировав фактическое использование площадей не по прямому назначению.

В суде ответчик пытался доказать, что мэрия знала о сауне, а кроме того, устав фонда предусматривает ведение деятельности, приносящей доход. Суд указал, что заключение комиссии мэрии, установившей, что площади используются не по назначению, не связано с отказом в продлении аренды, а призвано лишь подтвердить, что арендатор, не имея продленного договора, продолжает использовать помещения.

По данным картографических сервисов, по этому адресу на улице Российской размещается сауна «Бриз». По телефону организации сообщили, что она продолжает работать. Фонд «Дети и мир», по данным kartoteka.ru, принадлежит Наталье Романовой.

Ирина Самойлова