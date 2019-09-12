Власти Татарстана и СК не комментируют обыски у активистов

Власти Татарстана и следственное управление(СУ) СКР по республики отказываются от комментариев в связи с обысками и активистов штаба Алексея Навального в Казани и движения «Голос».

«Мы это не комментируем»,— заявила «Ъ» представитель СУ Эльвира Газизова.

Заместитель начальника пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова сказала журналистам, что «правоохранительные органы системно проводят обыски, если есть на то основания»: «За всеми обысками мы не наблюдаем не анализируем, потому что это работа правоохранительных органов».

Напомним, сегодня в Казани обыски проходили у координатора Эльвиры Дмитриевой, сотрудника штаба Олега Емельянова, местного координатора «Голоса» Михаила Тихонова, а также отца заместителя координатора Ассоциации наблюдателей Татарстана Азата Габдульвалеева.

По данным главы правозащитной группы «Агоры» Павла Чикова, сейчас обыски проводятся в самом штабе господина Навального в Казани на Московской улице.

Кирилл Антонов, “Ъ-Казань”