Дело о взятках экс-замглавы Росгвардии Самарской области направят в суд

Обвиняемый во взятке бывший заместитель начальника регионального управления Росгвардии – начальник центра лицензионно-разрешительной работы Дмитрий Сазонов предстанет перед судом. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

«По версии следствия, он, начиная с 2008 года, в течение десяти лет, занимая руководящие должности в правоохранительных органах, лично и через посредников систематически получал вознаграждение от представителей частной охранной организации, фактически осуществлявших охрану членов организованной преступной группы. Общая сумма взяток превысила 30 млн руб.»,– говорится в сообщении.

Также бывший правоохранитель с марта 2015 по июль минувшего года получил от главы ООО «Арт-Инвест» незаконное вознаграждение на сумму около 2,5 млн руб. за помощь с открытием фотостудий компании в роддомах Самары и беспрепятственную их работу. Обвинительное заключение планируется вручить бывшему силовику позже. После этого материалы уголовного дела направят в Ленинский районный суд.

Георгий Портнов