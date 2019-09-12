В Красноярске следователи заинтересовались конфликтом в школе из-за прически ученика

Управление Следственного комитета по Красноярскому краю разбирается в причинах конфликта учителей и ученика из-за его прически. 5 сентября ученик четвертого класса Сосновоборской средней школы Прохор пришел на занятия со стрижкой, которую носит его кумир футболист Златан Ибрахимович,— выбритые виски и собранные в хвост обесцвеченные волосы.

Футболист Златан Ибрахимович Фото: Kirby Lee / USA TODAY Sports / Reuters

Как сообщили в управлении СКР, по предварительным данным, учительница сделала школьнику замечание из-за прически. Затем в беседе с родителями администрация школы предложила им перевести сына на домашнее обучение, если они не готовы выполнять требования педагога — сменить мальчику прическу. «Следователям предстоит установить правомерность требований представителей школьной администрации, а также рассмотреть вопрос о возможном превышении их должностных полномочий»,— заявили в ведомстве.

К разрешению конфликта подключилось минобразования Красноярского края. Министр Светлана Маковская извинилась перед родителями Прохора за действия руководства школы. В ближайшее время чиновница намерена встретиться с руководителем управления образования Сосновоборска, директором школы, чтобы провести разъяснительную беседу.

«У нас в Красноярском крае более 346 тыс. учеников, и все абсолютно разные. Надо понимать, что в период переходного возраста ребята выражают собственную индивидуальность путем нестандартных причесок, порой экстремального цвета волос. Таких учеников у нас много, и среди них есть круглые отличники, победители олимпиад, одаренные дети в различных областях: спорте, искусстве, культуре. Нестандартная прическа — это личное дело учеников. Школа имеет право установить единые рекомендации к одежде обучающихся, чтобы она соответствовала общепринятым в обществе нормам делового стиля, и не более того. Конечно, у учеников должна быть определенная культура поведения в школе и опрятный внешний вид»,— отметила министр.

В ведомстве добавили, что в школу было направлено предостережение с требованием пересмотреть положение о школьной форме и внешнем виде учащихся, в котором говорится о запрете нестандартных причесок.

Константин Воронов, Новосибирск