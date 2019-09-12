«Чек-Су.ВК» обжаловала отказ во взыскании в ее пользу 23,5 млрд рублей с Красноярского края

Кемеровская компания «Чек-Су.ВК» подала жалобу в апелляционную инстанцию на решение суда, отказавшего ей во взыскании 23,5 млрд руб. убытков с Красноярского края. Иск был подан еще в 2017 году к правительству региона, управлению земельно-имущественных отношений и финуправлению Емельяновского района, администрации района, администрации Шуваевского сельсовета Емельяновского района и Красноярскому краю в лице минфина.

Компания планировала разрабатывать Усинское месторождение марганца (запасы месторождения — 128 млн т) в Кузбассе и построить завод в Емельяновском районе Красноярского края. Однако из-за протестов общественности власти не выдали разрешение на строительство. «Чек-Су.ВК» признано банкротом в декабре 2017 года. На тот момент требования кредиторов составляли 16,3 млрд руб.

«Чек-Су.ВК» в своем заявлении суду о взыскании убытков с региона указала, что проект строительства металлургического производства марганцевых ферросплавов, который она реализовывала с 2005 года, был поддержан властями Красноярского края, на эти цели был привлечен кредит Внешэкономбанка. Однако отказ властей в выдаче разрешения на строительство привел к потере темпов осуществления проекта. «Чек-Су.ВК» считает, что власти «пошли на поводу населения, хотя у истца имелось заключение об отсутствии экологических последствий при осуществлении проекта».

Суд посчитал, что власти Красноярского края не принимали решений, повлекших невозможность реализации компанией инвестиционного проекта. «Неблагоприятные последствия в виде невозможности осуществления строительства Енисейского ферросплавного завода наступили в результате виновных действий самого истца»,— сделал выводы суд, указав, что компания, нарушив требования закона, «не представила согласие всех правообладателей объекта капстроительства на осуществление реконструкции» и при этом обратилась за получением разрешения на строительство. Апелляционная жалоба компании к производству судом пока не принята.

Оксана Павлова