«Русская горно-металлургическая компания-Кубань» стала банкротом

Арбитражный суд Краснодарского края признал несостоятельной «Русскую горно-металлургическую компанию-Кубань», сообщает Единый федеральный ресурс сообщений о банкротстве. Инициатором банкротства явилось ООО «Лускар», которое предъявило ЗАО «РГМК-Кубань» требования на 8,2 млрд. руб.

ЗАО «РГМК-Кубань» занимается оптовой торговлей металлическими изделиями, выручка в 2017 году — 1,2 млрд руб., чистая прибыль — 50 млн руб. Компания связана с холдингам РГМК, который входит в корпорацию «Индустриальный союз Донбасса» (бенефициар — Олег Мкртчян). РГМК является эксклюзивным представителем ОАО «Алчевский металлургический комбинат», ОАО «Днепровский металлургический комбинат имени Дзержинского» и ОАО «Днепропетровский трубный завод».

Анна Перова, Краснодар