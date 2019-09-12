12 сентября, четверг
Войти в профиль
Нижний Новгород FM. Приволжье

Коротко

Меню

социальные сети

Подробно

Фото: Андрей Абрамов

Городу не хватило денег на содержание кладбищ

Не смотря на увеличившееся за год втрое финансирование.

от

Директор «Управления муниципальных кладбищ города» Андрей Прохоров в ходе заседания городской думы Нижнего Новгорода заявил, что организации требуется не менее трех миллионов рублей для оплаты услуг по вывозу мусора в текущем году.


Директор «Управления муниципальных кладбищ города» Андрей Прохоров в ходе заседания городской думы Нижнего Новгорода заявил, что организации требуется не менее трех миллионов рублей для оплаты услуг по вывозу мусора в текущем году.

Руководитель городского департамента финансов Юрий Мочалкин сообщил, что в 2019 году предприятию было выделено втрое больше средств, чем годом ранее, - 41 млн рублей. Однако, по словам Прохорова, этих денег все равно не хватает.

Депутаты городской думы выразили недоумение по поводу организации финансового планирования в управлении кладбищами. Зампред гордумы Николай Сатаев заявил, что предприятие должно жить по средствам. Мочалкин выступил с той же позицией, а директор городского департамента благоустройства Роман Ухабин сказал, что мэрия сейчас занимается поиском необходимых для вывоза мусора средств.

В итоге городские парламентарии дали чиновникам месяц на то, чтобы изучить финансовую деятельность «Управления муниципальных кладбищ» и найти необходимые для вывоза мусора деньги.

Комментарии

Печать

Рекомендуем

обсуждение

Программы

Региональное правительство ищет средства на строительство метро В федеральном бюджете такие расходы не предусмотрены.
Территорию возле двух башен кремля благоустроит местная компания С ней заключили договор по начальной цене — 11,8 млн рублей.
Презентована концепция развития парка Швейцария Перед разработчиками поставлена задача максимального сохранения природной зоны.
Плотину возле Балахны планируют сдать к 2024 году Правительство не намерено отказываться от строительства нижегородского гидроузла.
Минтранс предлагает отложить строительство участка Арзамас-Казань автодороги Москва-Казань Соответствующий документ вскоре поступит в правительство.
Ремонт ушел в подземку Первый восстановленный по концессии поезд вернулся в нижегородское метро.
Профиль пользователя