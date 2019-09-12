Городу не хватило денег на содержание кладбищ Не смотря на увеличившееся за год втрое финансирование.

Директор «Управления муниципальных кладбищ города» Андрей Прохоров в ходе заседания городской думы Нижнего Новгорода заявил, что организации требуется не менее трех миллионов рублей для оплаты услуг по вывозу мусора в текущем году.

Директор «Управления муниципальных кладбищ города» Андрей Прохоров в ходе заседания городской думы Нижнего Новгорода заявил, что организации требуется не менее трех миллионов рублей для оплаты услуг по вывозу мусора в текущем году.

Руководитель городского департамента финансов Юрий Мочалкин сообщил, что в 2019 году предприятию было выделено втрое больше средств, чем годом ранее, - 41 млн рублей. Однако, по словам Прохорова, этих денег все равно не хватает.

Депутаты городской думы выразили недоумение по поводу организации финансового планирования в управлении кладбищами. Зампред гордумы Николай Сатаев заявил, что предприятие должно жить по средствам. Мочалкин выступил с той же позицией, а директор городского департамента благоустройства Роман Ухабин сказал, что мэрия сейчас занимается поиском необходимых для вывоза мусора средств.

В итоге городские парламентарии дали чиновникам месяц на то, чтобы изучить финансовую деятельность «Управления муниципальных кладбищ» и найти необходимые для вывоза мусора деньги.