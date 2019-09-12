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Фото: Андрей Абрамов

Круизы рождают спрос

«Красное Сормово» может получить заказ на строительство двух новых пассажирских судов.

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Заказчиком может выступить компания «Водоходъ».


О том, что компания «Водоходъ» может стать заказчиком завода, стало известно в ходе церемонии спуска на воду четырехпалубного круизного лайнера «Мустай Карим», изготовленного на предприятии.

Что компании нужны пассажирские суда подобного типа, но меньшей осадки, для эксплуатации на Енисее, Лене и Байкале сообщил гендиректор компании «Водоходъ» Ришат Багаутдинов.

Президент ОСК Алексей Pахманов сказал, что надеется на то, что переговоры о строительстве судов в ближайшее время «превратятся в контракты». По словам Рахманова, спрос на новые пассажирские суда есть, поэтому «Красное Сормово» рассчитывает получить заказы как минимум на два судна, строительство каждого из которых займет около полутора лет.

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