«Башавтотранс» за год потерял 8% выручки и треть чистых активов

ГУП «Башавтотранс»— крупнейший пассажирский автоперевозчик в Башкирии — в 2018 году потерял 8% выручки, следует из бухгалтерской отчетности предприятия, опубликованной на kartoteka.ru. Выручка ГУП снизилась с 2,32 млрд до 2,15 млрд руб., но также снизился чистый убыток — на 8%, с 385 млн до 353 млн руб.

Чистые активы госкомпании уменьшились на 34% — с 980 млн до 639 млн руб. Уставный капитал уменьшился с 1,54 млрд до 1,32 млрд руб.

Напомним, что в прошлом году, при прежнем руководстве минземимущества, активно выставлялась на торги недвижимость «Башавтотранса»: производственные здания филиалов предприятия, в основном в Уфе.

В марте текущего года в госкомтрансе сообщали, что планируют вывести ГУП на безубыточную работу к 2021 году. Затраты бюджета на эти цели при этом были оценены в 611,2 млн руб., в том числе на закупку 177 новых автобусов разной вместимости, внедрение единой транспортной карты, разработку гибких тарифов.

Ирина Самойлова