На ремонтно-реставрационные работы в Чистополе потратят $41 млн

Чистополь получит $41 млн на ремонтно-реставрационные работы в рамках программы восстановления малых исторических городов России. Город был утвержден в проекте Минкультом РФ по результатам конкурса «больших инвестиций». Программа по реставрации, рассчитанная на 5-6 лет, стартует уже в этом году, говорится в сообщении комитета республики по охране объектов культурного наследия.

Деньги на ремонтные работы в Чистополе предоставит Новый банк развития БРИКС. В рамках проекта запланировано создание новых музеев, реконструкция пассажирской пристани. Итогом будет создание единого культурно-туристического комплекса.

Помимо Чистополя ремонтно-реставрационные работы будут проводить в таких малых исторических городах, как Выборг (Ленинградская область), Гороховец (Владимирская область), Ростов (Ярославская область) и Торжок (Тверская область). Кроме того, программа включает в себя реализацию подпроектов «малых инвестиций» в четырех городах: Арзамас (Нижегородская область), Старая Русса (Новгородская область), Суздаль (Владимирская область), Тутаев (Ярославская область).

"Ъ-Казань"