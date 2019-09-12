Жителя Железноводска оштрафовали на 500 тыс. рублей за ввоз запрещенного медоборудования

Минераловодский городской суд Ставропольского края приговорил жителя Железноводска приговорили к трем годам условно и штрафу 500 тыс. руб. за незаконный ввоз незарегистрированного медицинского оборудования на территорию России. Об этом сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

Суд установил, что генеральный директор коммерческой фирмы из Железноводска в марте 2016 года заключил контракт на приобретение стоматологических установок, оборот которых на территории Российской Федерации запрещен с августа 2016 года. При этом в таможенной декларации он указал установки другой марки производителя.

Дарья Голякова