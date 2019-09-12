На Дону уничтожили 300 кг сыра и 660 яиц без документов

В Сальском районе Ростовской области в ходе инспекторы Управления Россельхознадзора остановлили транспортное средство, перевозившее 300 кг сыра «Брынза» и 660 куриных яиц без ветеринарных сопроводительных документов. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия.

Владелец рассказал инспекторам, что закупал продукцию в Калмыкии у частных лиц, а затем перевозил в Сальский район Ростовской области. Там он оформлял документы на товар для дальнейшей его продажи на Нахичеванском рынке в Ростове.

Продукцию инспекторы уничтожили в день задержания. В отношении ее владельца возбудили дело об административном правонарушении.

Дарья Голякова