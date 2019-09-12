В Краснодарском крае за злоупотребления будут судить экс-директора культурного центра

Следственный отдел по Крымскому району СКР по Краснодарскому краю завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего директора МБУ «Социально-культурный центр хутора Черноморского Южного сельского поселения Крымского района». Женщина обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ).

Как сообщили в ведомстве, директор получала, согласно собственным приказам, стимулирующие надбавки за интенсивность и высокие результаты работы. При этом данные выплаты положены только художественному и артистическому персоналу. С февраля по декабрь 2017 года женщине были незаконно выплачены более 487 тыс. руб. Данный факт был выявлен в ходе прокурорской проверки.

В ближайшее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Василий Хитрых