Челябинская область вновь вошла в число регионов РФ с высоким качеством управления финансами

Министерство финансов России оценило качество финансового менеджмента в Челябинской области. По результатам ежегодного мониторинга ведомства, в 2018 году регион попал в группу субъектов РФ с высоким качеством управления финансами, сообщает пресс-служба минфина области.

Мониторинг Минфина проводится с 2009 года. Оценка идет по семи направлениям: планирование, исполнение бюджета, управление госдолгом, взаимоотношения с муниципалитетами, управление госсобственностью и оказание госуслуг, степень прозрачности бюджетного процесса, выполнение социальных указов президента. Регионы в рейтинге делятся на три группы – с высоким, надлежащим и низким качеством управления финансами. По итогам 2018 года количество регионов, получивших самую высокую оценку, уменьшилось с 27 до 24. Большинство субъектов – 47 из 85 отнесены к средней группе.

По словам исполняющего обязанности министра финансов области Андрея Пшеницына, Южный Урал находится в группе регионов с высоким качеством на протяжении 10 лет. Среди основных факторов, обеспечивающих высокое качество и.о. министра назвал сформированную за последние годы систему финансового управления в региональных органах власти. «Ежеквартально мы оцениваем финансовую работу министерств и ведомств, то, как они соблюдают требования и ограничения бюджетного законодательства. Это обеспечивает финансовую дисциплину и создает реальные стимулы для повышения качества бюджетного процесса»,– рассказывает глава минфина области. Кроме того, по его словам, в регионе полностью задействованы законодательные инструменты контроля за текущим движением средств, ежедневные расходы бюджета синхронизированы с поступившими доходами и защищены от неактуальных трат. Также создан понятный механизм распределения межбюджетных трансфертов, действует система мониторинга ключевых параметров финансовой устойчивости территорий.