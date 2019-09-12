Вероятность ротации президента Татарстана в 2020 году «крайне низкая» — эксперты

Фонд «Петербургская политика» опубликовал рейтинг социально-политической устойчивости субъектов РФ за август, в котором была проанализирована вероятность ротации глав 16 регионов России, в том числе и президента Татарстана, чьи полномочия истекают в 2020 году. Согласно данным экспертов, вероятность ротации президента республики Рустама Минниханова в следующем году «крайне низкая».

Самая высокая ротация, по мнению экспертов, возможна в Чувашии, Архангельской и Иркутской областях, выше средней — в Камчатском, Краснодарском краях, в Еврейском АО и Калужской области, а средняя ротация — в Брянской, Костромской, Пензенской, Ростовской, Смоленской, Тамбовской областях и Ханты-Мансийском АО.

Согласно рейтингу фонда «Петербургская политика», Татарстан добился по итогам августа наибольшей динамики в группе регионов России с высокой устойчивостью. Республика набрала на 0,1 балл больше, чем в июле, а ее рейтинг составил 7,8 баллов. Такую же динамику здесь показала Магаданская область. А лучшие показатели в группе регионов России с высокой устойчивостью по итогам августа зафиксированы у Чукотского автономного округа и Томской области (7,9 баллов).

"Ъ-Казань"