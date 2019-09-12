Мэрия Перми готова доработать проект о штрафах за незаконное размещение НТО

Администрация Перми готова доработать проект главы города «Об административных правонарушениях в Пермском крае», конкретизирующий нормы, касающиеся штрафов за незаконное размещение нестационарных торговых объектов (НТО). Как сообщили “Ъ-Прикамье” в пресс-службе мэрии, «законопроект будет доработан с учетом мнений, поступивших по итогам оценки регулирующего воздействия».

Ранее краевое министерство экономического развития, по итогам оценки, выявило в проекте главы города «положения, вводящие избыточные обязанности, запреты и ограничения для физических и юридических лиц в сфере предпринимательской деятельности или способствующие их введению». Кроме того, краевой минэк отмечает, что принятие законопроекта может привести «к возникновению необоснованных расходов физических и юридических лиц в сфере предпринимательской деятельности».

Собеседник, близкий к региональным властям, рассказал “Ъ-Прикамье”, что позиция краевых властей по поводу необходимости регулирования рынка НТО «не изменилась». «Скорее всего, отрицательное заключение связано с недостаточным качеством подготовки документов и замечаниями со стороны предпринимательского сообщества»,— добавил источник.

Напомним, предыдущие поправки, установившие штрафы за нарушение правил благоустройства при установке НТО, ранее были поддержаны депутатами заксобрания, однако Пермский краевой суд отменил эти нормы. Региональные власти намерены оспорить данное решение в Верховном суде РФ.