Андрей Травников и Герман Греф провели рабочую встречу

Глава Новосибирской области и председатель правления ПАО «Сбербанк» Герман Греф обсудили вопросы цифровизации. Как отметил губернатор, по некоторым направлениям совместной деятельности достигнуты заметные улучшения. В частности, это работа сети МФЦ, в которую были внедрены элементы интеллектуальной управляющей системы Сбербанка. «Также Сбербанк участвует в реализации проекта „Бережливая поликлиника“. Мы ожидаем от реализации этих и других проектов экономии бюджетных средств. Вместе со Сбербанком мы стараемся реализовывать централизацию различных функций — бухучет, кадровый учет — современными прогрессивными методами. В части учреждений области до конца года эта централизация произойдет. Если апробация пройдет успешно, то в следующем году мы перейдем к масштабному тиражированию этих технологий. Сумма экономии измеряется десятками и даже сотнями миллионов рублей»,— подчеркнул глава области.



Герман Греф напомнил, что год назад было заключено соглашение между Сбербанком и Новосибирской областью о реализации десяти проектов, и сегодня стороны подвели промежуточные итоги. «Семь проектов реализовано, три — в процессе реализации. Сегодня мы договорились о том, что после первого года работы мы готовы перейти на принципиально новый уровень взаимодействия. Новосибирская область — достаточно продвинутый цифровой регион, в нем уже есть большое количество отработанных сервисов. Здесь высокий уровень цифровой культуры и серьезные компетенции. Мы стремимся к тому, чтобы перейти от работы над единичными сервисами к сотрудничеству на системном уровне. В ближайшее время специалисты оценят, насколько возможно использовать нашу инфраструктуру и нашу платформу для целостного решения всех задач Новосибирской области. Регион может стать одним из пилотных, с которыми Сбербанк так плотно работает»,— заявил председатель правления ПАО «Сбербанк».

Герман Греф также отметил, что Новосибирская область — важнейший в стране и во всей Евразии не только транспортно-логистический, но и коммуникационный узел. В регионе развиваются и внедряются современные управляющие программы, в том числе «Умный дом», «Умный квартал», «Умный город», проводятся работы по устранению цифрового неравенства в муниципальных районах, внедряются логистические сервисы управления дорожно-транспортными потоками и т.д. Во многих проектах готов принимать активное участие Сбербанк России.

Напомним, что 10 сентября, накануне визита руководителя ПАО «Сбербанк» Германа Грефа в Новосибирскую область, президент России Владимир Путин поставил задачу как можно быстрее адаптировать наработки Сбербанка в сфере цифровых технологий к более масштабным задачам, которые стоят перед страной, в том числе в сфере госуправления.