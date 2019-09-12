Главу МВД Туринска будут судить за сдачу в металлолом 40 изъятых мотоциклов

Туринский районный суд (Свердловская область) рассмотрит уголовное дело в отношении начальника отдела МВД по Туринскому району, обвиняемого в превышении должностных полномочий (ч.1 ст.286 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе регионального СКР.

По версии следствия, в октябре 2018 года начальник отдела полиции дал подчиненным указание сдать в металлолом не менее 40 мотоциклов, изъятых при административных правонарушениях. Сотрудники организации, занимающейся приемом металлолома, на возмездной основе вывезли технику. Однако собственники мотоциклов об этом не знали.

«Обвиняемый, как полагает следствие, нарушил имущественные права собственников мототехники»,— отметили в ведомстве. Уголовное дело возбудили после обращения одного из владельцев мотоцикла.