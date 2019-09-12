Экс-следователь ФСБ и адвокат осуждены на длительные сроки за взятки

Северо-Кавсказский окружной военный суд (Ростов-на-Дону) вынес приговор бывшему следователю по особо важным делам УФСБ по Краснодарскому краю Дмитрию Гнативу и адвокату Владиславу Оленскому, которые признаны виновными в мошенничестве и вымогательстве взятки у подследственного Юрия Исаева, бывшего владельца холдинга «Синее море». Экс-следователь осужден на 14 лет колонии, адвокат – на 12 лет.

Как сообщили в суде, следователь краснодарского УФСБ Дмитрий Гнатив и его знакомый адвокат Владислав Оленский получали деньги от Юрия Исаева, владельца холдинга «Синее море», который вместе с топ-менеджерами холдинга Александром Копиным и Дмитрием Жестковым был фигурантом уголовного дела о незаконном получении кредитов в Россельхозбанке. За вознаграждение в сумме 55 млн руб., по версии обвинения, следователь Гнатив обещал сохранить в деле квалификацию, не предусматривающую серьезного наказания. В итоге в 2015 году господин Исаев был осужден на два года колонии-поселения. В 2016 году, когда Юрий Исаев освободился по УДО, адвокат Оленский сообщил ему о том, что по факту преднамеренного банкротства рыбзавода в Приморско-Ахтарске полицией расследуется еще одно уголовное дело, и он снова может стать обвиняемым, но за 30 млн руб. Дмитрий Гнатив и Владислав Оленский обещали урегулировать ситуацию, хотя не имели возможности повлиять на следствие.

Юрий Исаев обратился с заявлением в органы ФСБ России, после чего все его действия совершались под контролем сотрудников правоохранительных органов. В декабре 2017 года при обыске дома у Дмитрия Гнатива были обнаружены 175 тыс. руб., которые, как считает следствие, адвокат Оленский накануне получил от Юрия Исаева. Подсудимые Гнатив и Исаев не признали себя виновными и в последнем слове просили суд вынести оправдательный приговор. По словам подсудимых, Юрий Исаев оговорил их в отместку за то, что ему пришлось отбыть реальный срок заключения в колонии-поселении.

Анна Перова, Краснодар