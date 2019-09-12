На Кубани примут поправки в закон о плодородии

Вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка заявил в ходе встречи с руководством Тимашевска, что в настоящее время региональным минсельхозом при поддержке Законодательного собрания готовится инициатива, направленная на повышение урожаев, дальнейшее развитие краевого агропромышленного комплекса и поддержку животноводства. Речь идет о принятии так называемого Закона о плодородии. Как сообщил спикер ЗСК Юрий Бурлачко, планируется, что изменения в данный закон будут внесены до конца этого года. Председатель краевого парламента поручил профильному комитету детально проработать этот вопрос.

Напомним, больше ста лет назад профессор Санкт-Петербургского университета Василий Докучаев определил уровень содержания гумуса в кубанском черноземе. Спустя век «присутствие» основного органического вещества в почве снизилось в некоторых местах с 5,7 до 3 процентов. За последние 28 лет данный процесс только усугубился. Основные причины - подкисление почв и внесение в них недопустимо малого объема органических удобрений.

В апреле 2018 года краевой парламент принял закон о развитии в регионе животноводства. Исполнение документа предполагает рост поголовья скота, что напрямую скажется на увеличении объемов вносимой в почву органики и, следовательно, на повышении ее плодородия.

«Существующие на сегодняшний день нормативные правовые акты и требования к собственникам и арендаторам земель по сохранению плодородия почв в большинстве случаев неконкретны и носят декларативный характер. В выдаваемых землепользователям документах зачастую отсутствует информация о составе сельхозугодий, аграрии в итоге не знают, где им, к примеру, проводить границы между пашней и пастбищем. В результате при использовании земли и возникают конфликтные ситуации. Для урегулирования ситуации необходимо основой госуправления использования и сохранения плодородия сельхозземель сделать землеустроительный проект сельского муниципального образования. И провести на территории районов классификацию земель сельхозназначения, составить паспорта почв каждого поля», - уверен председатель аграрного комитета ЗСК Александр Трубилин.

Василий Хитрых