Умер первый исполнитель главной роли в мюзикле «Иисус Христос — суперзвезда»

Актер Джефф Фенхольт, исполнивший главную роль в мюзикле «Иисус Христос — суперзвезда», умер в США в возрасте 68 лет, сообщило американское издание TMZ со ссылкой на данные полиции. Тело актера нашли в его доме, однако полицейские не считают смерть подозрительной.

Американский актер заявлял в интервью, что после успеха оперы пристрастился к наркотикам и алкоголю, но сумел найти выход благодаря христианству.

Джефф Фенхольт сыграл в опере Эндрю Ллойда Уэббера впервые в 1971 году, когда она была поставлена на Бродвее. Роль Иисуса Христа актер сыграл более 700 раз. Спустя два года мюзикл был экранизирован, в 1989 году рок-опера была впервые исполнена на русском языке коллективом Ярославского городского рок-клуба.

В мюзикле показаны события с момента выезда Иисуса Христа в Иерусалим до распятия на Голгофе. За основу был взять текст Евангелия. Критически к опере и фильму отнеслись некоторые религиозные организации.