10 причин купить квартиру в ЖК «Маяк»

Вы задумались о покупке квартиры? У Вас есть 10 причин для того, чтобы выбрать ЖК «Маяк» сегодня!

Жилой комплекс на Стахановской, 1а, растет на глазах. Готовность дома – 56%. А между тем квартир в продаже остается все меньше. Покупайте квартиру до сдачи дома в эксплуатацию. С каждым днем выбор по планировкам уменьшается. Все стандартные двухкомнатные квартиры полностью проданы, студии и евро-двухкомнатные остались в наличии всего по две-три квартиры разных планировок. Не стоит откладывать покупку на потом, приобрести квартиру сейчас для своей семьи – выгодное решение, так как с 1 октября будет плановое повышение цен. Новоселье будет точно в срок – во втором квартале 2020 года.

Выгоду в покупке дополнят приятные условия по ипотеке от банков-партнеров для клиентов PAN City Group 1. На сегодняшний день действуют лучшие условия за последние годы по ипотечному кредитованию: к примеру, партнерская ставка банка «Открытие» – всего от 9,2% годовых 2.

Новый жилой комплекс располагается в центре Индустриального района, на ул. Стахановской, 1а. Рядом – все, что нужно для комфортной жизни: детские сады и школы, магазины и торговые центры, а в 10 минутах езды – Балатовский парк и спорткомплекс «Олимпия». Благодаря расположению ЖК «Маяк» рядом с ключевыми транспортными магистралями вы сможете быстро добраться в любую точку города в кратчайшее время.

Надежные и современные технологии строительства обеспечат улучшенную тепло- и шумоизоляцию, а собственная котельная позволит экономить на коммунальных платежах.

Стильное и уютное пространство для всех жителей. Дизайнерская отделка холлов, уютный и безопасный двор с детской площадкой из натуральных материалов сделают проживание еще более комфортным.

Застройщиком запроектированы современные, продуманные планировки с предусмотренными местами для установки шкафов-купе. Больше никаких нефункциональных пространств и бесполезных коридоров! Квартиры сдаются с полной качественной отделкой, что позволяет вам сразу после сдачи дома заехать в новую квартиру, не тратя время и средства на ее отделку.

Грамотная управляющая компания. Содержанием и эксплуатацией дома будет заниматься партнер PAN City Group – управляющая компания «Клевер», которая профессионально обеспечивает безопасную среду для собственников жилья, создавая новые стандарты качества обслуживания клиентов.

Удобные условия покупки. Выбирайте удобный для вас вариант оплаты и получите скидку 3%, в том числе с ипотекой или полной оплатой. Понимая важность процесса реализации вторичного жилья, застройщик подготовил особые условия покупки квартиры в ЖК «Маяк» при одновременной реализации имеющегося жилья через специалистов застройщика PAN City Group 3.

Узнайте подробности в отделе продаж по телефону (342) 257-17-17 или в офисах компании PAN City Group по адресам: г. Пермь, ул. Ленина, 72а, и шоссе Космонавтов, 111, корпус 43, 2-й этаж.

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