10 причин купить квартиру в ЖК «Маяк»

Вы задумались о покупке квартиры? У Вас есть 10 причин для того, чтобы выбрать ЖК «Маяк» сегодня!
Жилой комплекс на Стахановской, 1а, растет на глазах. Готовность дома – 56%. А между тем квартир в продаже остается все меньше. Покупайте квартиру до сдачи дома в эксплуатацию. С каждым днем выбор по планировкам уменьшается. Все стандартные двухкомнатные квартиры полностью проданы, студии и евро-двухкомнатные остались в наличии всего по две-три квартиры разных планировок. Не стоит откладывать покупку на потом, приобрести квартиру сейчас для своей семьи – выгодное решение, так как с 1 октября будет плановое повышение цен. Новоселье будет точно в срок – во втором квартале 2020 года.
Выгоду в покупке дополнят приятные условия по ипотеке от банков-партнеров для клиентов PAN City Group 1. На сегодняшний день действуют лучшие условия за последние годы по ипотечному кредитованию: к примеру, партнерская ставка банка «Открытие» – всего от 9,2% годовых 2.
Новый жилой комплекс располагается в центре Индустриального района, на ул. Стахановской, 1а. Рядом – все, что нужно для комфортной жизни: детские сады и школы, магазины и торговые центры, а в 10 минутах езды – Балатовский парк и спорткомплекс «Олимпия». Благодаря расположению ЖК «Маяк» рядом с ключевыми транспортными магистралями вы сможете быстро добраться в любую точку города в кратчайшее время.
Надежные и современные технологии строительства обеспечат улучшенную тепло- и шумоизоляцию, а собственная котельная позволит экономить на коммунальных платежах.
Стильное и уютное пространство для всех жителей. Дизайнерская отделка холлов, уютный и безопасный двор с детской площадкой из натуральных материалов сделают проживание еще более комфортным.
Застройщиком запроектированы современные, продуманные планировки с предусмотренными местами для установки шкафов-купе. Больше никаких нефункциональных пространств и бесполезных коридоров! Квартиры сдаются с полной качественной отделкой, что позволяет вам сразу после сдачи дома заехать в новую квартиру, не тратя время и средства на ее отделку.
Грамотная управляющая компания. Содержанием и эксплуатацией дома будет заниматься партнер PAN City Group – управляющая компания «Клевер», которая профессионально обеспечивает безопасную среду для собственников жилья, создавая новые стандарты качества обслуживания клиентов.
Удобные условия покупки. Выбирайте удобный для вас вариант оплаты и получите скидку 3%, в том числе с ипотекой или полной оплатой. Понимая важность процесса реализации вторичного жилья, застройщик подготовил особые условия покупки квартиры в ЖК «Маяк» при одновременной реализации имеющегося жилья через специалистов застройщика PAN City Group 3.
Узнайте подробности в отделе продаж по телефону (342) 257-17-17 или в офисах компании PAN City Group по адресам: г. Пермь, ул. Ленина, 72а, и шоссе Космонавтов, 111, корпус 43, 2-й этаж.
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1 ООО «ПАН Сити Групп» – управляющая организация ООО СЗ «СИТИ Проект».
2 ПАО Банк «ФК Открытие» (банк / банк «Открытие»). Генеральная лицензия Банка России № 2209 от 24.11.2014.Условия кредитной программы «Новостройка»: ставка 9,2% годовых действует на покупку прав по договору участия в долевом строительстве квартиры под ее залог у застройщика при подаче заявки на сайте банка / для зарплатных клиентов / подаче заявки от партнера: срок – от 3 до 30 лет, сумма – от 500 000 до 30 000 000 руб. в зависимости от региона, в размере от 20 до 80% от стоимости передаваемой в залог недвижимости и при наличии согласия заемщика на страхование жизни и трудоспособности. Погашение задолженности – ежемесячно, равными платежами. Заемщик несет расходы по оценке предмета залога (производится после передачи объекта недвижимости застройщиком заемщику), страхованию и государственной регистрации права собственности. Решение о выдаче кредита принимается индивидуально для каждого клиента. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Условия не являются офертой или приглашением делать оферты и действительны на 15.07.2019.
3 Продажа осуществляется по договору долевого участия в строительстве (на осн. 214-ФЗ от 30.12.2004). Застройщик – ООО Специализированный застройщик «СИТИ Проект». Проектная декларация размещена на pancityproject.ru, www.dom-mayak.ru и на сайте ЕИСЖС наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет ООО СЗ «СИТИ Проект».
Скидка предоставляется в размере 3% от базовой цены объекта долевого строительства, с учетом коэффициента этажности, при внесении денежных средств в полном объеме в оплату цены договора участия в долевом строительстве в течение 15 дней с даты регистрации договора долевого участия в строительстве. Указанная в данном пункте скидка применяется как при покупке за счет собственных, так и за счет заемных средств, в том числе при оплате части стоимости квартиры средствами госсубсидий.