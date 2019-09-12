В Когалыме могут создать индустриальный парк по производству нефтяного оборудования

Правительство Ханты-Мансийского автономного округа — Югры планируют создать в Когалыме индустриальный парк по производству нефтяного и газового оборудования, сообщили в департаменте общественных и внешних связей. Губернатор Наталья Комарова провела рабочую встречу с потенциальными партнерами по проекту — руководителями «Подольсккабель», арматурного завода «Гусар», «Спецмаш», завода нефтяного и газового оборудования, ассоциации «Кластер производителей нефтегазового и химического оборудования Воронежской области» и фонда развития Югры.

В ходе встречи стороны обсудили локализацию отдельных видов нефтегазового оборудования на территории города для расширения рынка промышленности города и региона, созданию рабочих мест, технологий, специальностей и образовательных программ. «Мы окажем всяческую поддержку, в том числе по размещению производственных мощностей и организации производства той продукции, на которой вы специализируетесь»,— сообщила госпожа Комарова. По ее словам, Когалым очень удобен для этого проекта «логистически». Здесь имеется вся инфраструктура, поэтому Югра ждет добросовестных инвесторов, рассказала она.

В феврале первый индустриальный парк региона «Югра» прошел аттестацию в Министерстве промышленности и торговли РФ. В 2017 году правительство ХМАО без проведения торгов выделило земельный участок для строительства парка. В апреле 2018 года фонд развития Югры выделил на развитие его инфраструктуры льготный заем на 102 млн руб. Общая площадь помещений парка — более 21,4 тыс. кв.м. Строительство первой очереди планируется завершить до конца сентября 2019 года. Предполагается, что в парке будут созданы более 1,5 тыс. рабочих мест.