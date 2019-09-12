Силовики провели обыски в самарском штабе Алексея Навального

В квартирах у координатора самарского штаба Алексея Навального Егора Алашеева, его супруги, а также у сотрудника штаба Евгения Трубченко завершились обыски. Также следственные действия проводились в помещении штаба. Об этом сообщают в соцсетях представители штаба.

«Изъяли всю технику, записи и документы. Егора и Евгения допрашивали в Следственном комитете, сейчас они на свободе»,– говорится в сообщении штаба в соцсетях.

Егор Алашеев подтвердил “Ъ-Волга” эту информацию. Евгений Трубченко на связь не выходит.

«К сожалению, в связи с 310 статьей Уголовного кодекса я не могу раскрывать детали следственных действий у меня дома. Но могу рассказать, что, придя домой к моей жене (мы живем отдельно), я не досчитался ноутбуков и телефонов супруги и детей, моих юношеских дневников и, видимо, каких-то еще документов, которых я не нашел»,– рассказал “Ъ-Волга” Егор Алашеев.

По его словам, в настоящее время активисты продолжают работать в штабе. Ранее силовики изъяли у них ключ от входной двери в помещение. Но активисты смогли найти запасной ключ и войти внутрь. Впоследствии они поменяли замок. Будут ли продолжаться следственные действия в отношении активистов, Егор Алашеев не знает.

Георгий Портнов