На Кубани приставы арестовали у ООО «Пластуновское» гостиницу и пожарное депо

Судебные приставы Динского районного отдела УФССП по краю арестовали имущество ООО «Пластуновское», задолжавшее ИФНС № 14 по Динскому району 5,19 млн руб. В рамках исполнительного производства было установлено, что за организацией-неплательщиком на праве собственности зарегистрированы объекты недвижимого имущества.

В частности были арестованы земельные участки площадью 947 кв. м и 1735 кв. м с расположенными на них жилым домом, гостиницей и пожарным депо. В настоящее время имущество передается на принудительную реализацию. «Пока идет оформление документов, у руководства организации-должника есть время на добровольное погашение накопившегося долга», - сообщили в региональной службе судебных приставов.

Василий Хитрых