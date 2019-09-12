Пермский аэропорт изменит режим работы из-за реконструкции

Международный аэропорт Пермь объявил о частичном ограничении режима работы. Как сообщает пресс-служба аэропорта, это связано с реконструкцией аэродромного комплекса и необходимостью строительных работ по примыканию рулежной дорожки и взлетно-посадочной полосы. Ограничения вводятся в следующие временные промежутки: 17, 22–24 сентября — с 8:00 до 19:00; 19 и 20 сентября — с 9:15 до 19:00.

Изменения режима не повлекут отмены всех рейсов за счет переноса времени выполнения. Авиакомпании уведомят пассажиров об изменении времени вылета. Рейсы, которые не входят в данные временные промежутки, будут выполняться по расписанию.

Терминал международного аэропорта Пермь будет работать в прежнем, круглосуточном режиме.