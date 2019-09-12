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Тест о мошенниках

Проверьте свои знания о мошенниках в тесте от Райффайзенбанка и никогда не попадайтесь на их уловки.

АО Райффайзенбанк представляет интерактивный проверочный тест, который напомнит о важных правилах безопасной работы с банковскими продуктами. Это вторая версия теста, обновленная с учетом новых тенденций в мошеннических схемах, а также социальной инженерии.

Для защиты мобильного приложения и интернет-банка Райффайзен-Онлайн банк использует самые современные технологии, однако очень многое зависит и от действий самих пользователей. Команда информационной безопасности банка собрала несколько простых, но важных правил, соблюдение которых поможет сохранить персональные данные и деньги на счетах в безопасности.

  • Никому не сообщайте ваши данные для входа в интернет-банк (логин, пароль, одноразовые пароли из СМС), в том числе родственникам, коллегам или тем, кто представляется сотрудниками банка.
  • Настройте блокировку экрана мобильного телефона и скрытие показа содержимого SMS-сообщений на заблокированном экране телефона.
  • Установите пароль на SIM-карту.
  • Не устанавливайте стороннее программное обеспечение (например, Team viewer) по просьбе тех, кто представляется сотрудниками банка.
  • Если вы потеряли телефон или карту, которые обычно используете для подтверждения операций, обнаружили в интернет-банке операции, которые не совершали, или подозреваете, что ваши данные для входа (имя пользователя и пароль) стали известны третьим лицам, пожалуйста, незамедлительно обратитесь в банк.
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