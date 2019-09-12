Тест о мошенниках Проверьте свои знания о мошенниках в тесте от Райффайзенбанка и никогда не попадайтесь на их уловки.

АО Райффайзенбанк представляет интерактивный проверочный тест, который напомнит о важных правилах безопасной работы с банковскими продуктами. Это вторая версия теста, обновленная с учетом новых тенденций в мошеннических схемах, а также социальной инженерии.

Для защиты мобильного приложения и интернет-банка Райффайзен-Онлайн банк использует самые современные технологии, однако очень многое зависит и от действий самих пользователей. Команда информационной безопасности банка собрала несколько простых, но важных правил, соблюдение которых поможет сохранить персональные данные и деньги на счетах в безопасности.