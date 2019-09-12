По факту поджога 12 автобусов в Кингисеппе возбуждено уголовное дело

Полиция возбудила уголовное дело по факту поджога 12 автобусов на стоянке в городе Кингисеппе Ленинградской области. Дело возбуждено по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества). Об этом со ссылкой на официального представителя регионального ГУ МВД сообщает ТАСС.

Пожар на огороженной территории в Кингисеппе произошел ночью 11 сентября. В результате поджога сгорели 12 микроавтобусов марки Ford. Ущерб составил 30 млн рублей. Из людей никто не пострадал.