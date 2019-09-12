Челябинск вошел в тройку городов с самым дорогим домашним интернетом

По данным сервиса Яндекс.Деньги, в среднем челябинцы платят за домашний интернет 698 руб., это один из самых высоких показателей в стране. Город оказался на третьем месте по стоимости интернета после Красноярска (938 руб.) и Санкт-Петербурга (712 руб.).

Как следует из результатов исследования сервиса Яндекс.Деньги, в среднем за домашний интернет россияне платят в месяц 598 руб., больше всего месячные расходы увеличились за год в Новосибирске – на 39%, до 540 руб. Меньше всего за интернет платят в Омске (в среднем по 471 руб.).