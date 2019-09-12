Вход в уральский природный парк «Бажовские места» станет бесплатным

В природный парк «Бажовские места» (Свердловская область) сделают бесплатный вход, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. С таким требованием ведомство обратилось в Сысертский районный суд.

По данным прокуратуры, администрация парка брала деньги за пользование оборудованных троп на территории парка (фактически за посещение парка). Это нарушает законы о коммерческих организациях и особо охраняемых природных территориях, рассказали в ведомстве. Суд требование прокуратуры удовлетворил полностью. Решение суда в законную силу еще не вступило. На сайте «Бажовских мест» указана стоимость пользования тропами и стоянками. Она составляет — 100 руб. с человека и 60 руб. — для пенсионеров, детей и многодетных семей.

Озеро Тальков Камень (природный парк «Бажовские места») расположено неподалеку от Верхней Сысерти. Парк создан в 2007 году и наделен статусом особо охраняемой природной территории. Сегодня его площадь составляет 40 тыс. га.